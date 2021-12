A V I S O - Wiener Börse am Freitag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Freitag geschlossen. Am Donnerstag hatte der ATX den letzten Handelstag des Jahres mit einem Jahresplus von 38,9 Prozent bei 3.861,06 Punkten beendet. Auch in Frankfurt und einigen anderen Börsenplätzen wird am Freitag nicht mehr gehandelt. In London und an den Euronext-Börsen findet am Freitag nur ein verkürzter Handel statt.

mik/sto

ISIN AT0000999982 DE0008469008