A V I S O - Wiener Börse am Karfreitag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag geschlossen. Auch an den Börsen Frankfurt, London, den Euronext-Börsen Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, Oslo und Paris, sowie an den US-Börsen NYSE und Nasdaq findet am Freitag kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Börsen haben regulär geöffnet.

Auch am Ostermontag findet in Wien, Frankfurt, London und an den Euronext-Märkten kein Aktienhandel statt. An den US-Börsen und asiatischen Märkten wird am Montag regulär gehandelt.

mik/sto

ISIN AT0000999982 DE0008469008 US2605661048 EU0009658145