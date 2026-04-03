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03.04.2026 08:00:00

A V I S O - Wiener Börse am Karfreitag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag geschlossen. Auch an der deutschen Börse und den Euronext-Börsen Amsterdam, Brüssel, Mailand und Paris findet kein Handel statt. Die Börsen in London und New York sowie zahlreiche andere Börsenplätze bleiben ebenfalls geschlossen. An den Börsen in Asien wird hingegen regulär gehandelt.

Auch am Ostermontag bleiben die Aktienmärkte in Wien und Europa geschlossen. An den US-Börsen wird der Handel am Montag wieder aufgenommen.

mik/spa

ISIN AT0000999982 DE0008469008

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