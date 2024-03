A V I S O - Wiener Börse am Karfreitag geschossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag geschlossen. Auch an der deutschen Börse, den Euronext-Börsen, sowie den Börsen in London und New York und an vielen anderen Handelsplätzen findet kein Handel statt.

Auch am Ostermontag wird an den Aktienmärkten in Wien und Europa nicht gehandelt. An den US-Börsen wird der Handel am Montag wieder aufgenommen.

mik/kat

ISIN AT0000999982 DE0008469008