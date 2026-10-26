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26.10.2026 08:00:00
A V I S O - Wiener Börse am Nationalfeiertag geschlossen
Die Wiener Börse bleibt am heutigen Montag wegen des österreichischen Nationalfeiertags geschlossen. Am Dienstag wird der Handel regulär wieder aufgenommen.
mik/ger
ISIN AT0000999982
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