A V I S O - Wiener Börse feiertagsbedingt geschlossen

Die Wiener Börse bleibt auch am heutigen Donnerstag, 26. Dezember, so wie die meisten anderen internationalen Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen. Gehandelt wird lediglich in Tokio und New York. Nächster Handelstag in Wien ist der morgige Freitag.

