A V I S O - Wiener Börse feiertagsbedingt geschlossen

Der Wiener Aktienmarkt bleibt heute, Montag, feiertagsbedingt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX zeigte sich zuletzt am Freitag um 0,79 Prozent fester bei 3.443,27 Zählern. Einen Börsenfeiertag gibt es am Pfingstmontag unter anderem auch in Frankfurt und Zürich. Nächster Handelstag in Wien ist der morgige Dienstag.

ISIN AT0000999982 DE0008469008