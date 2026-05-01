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01.05.2026 08:00:00
A V I S O - Wiener Börse feiertagsbedingt geschlossen
Die Wiener Börse bleibt am heutigen Freitag feiertagsbedingt geschlossen. Auch an der Deutschen Börse sowie in Amsterdam, Brüssel, Paris und an den übrigen Euronext-Börsen gibt es einen Börsenfeiertag. In London, New York und an den asiatischen Märkten wird regulär gehandelt.
mik/spa
ISIN AT0000999982 DE0008469008
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