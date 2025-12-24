Dow Jones 30 Industrial
A V I S O - Wiener Börse geschlossen, Handel wieder ab Montag
Die Wiener Börse bleibt heute, Mittwoch, geschlossen. Auch in Frankfurt gibt es am 24. Dezember keinen Börsenhandel. An den Euronext-Börsen Amsterdam, Brüssel und Paris sowie in London und an den US-Börsen findet am 24. Dezember nur ein verkürzter Handel statt.
Am den beiden Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember sind in Europa alle wichtigen Börsen geschlossen. In Asien wird an diesen beiden Tagen gehandelt. Die US-Börsen bleiben am Donnerstag geschlossen. Am Freitag gibt es in den USA einen normalen Handelstag. Europas Börsen nehmen den Betrieb am Montag (29. Dezember) wieder regulär auf.
mik/lof
ISIN AT0000999982 DE0008469008 US2605661048
