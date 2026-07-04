Veracyte Aktie

Veracyte für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.07.2026 15:05:01

A Veracyte Insider Sold 24,000 Company Shares for $1.1 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.

Jonathan Wygant, Vice President and Chief Accounting Officer of Veracyte (NASDAQ:VCYT), reported the exercise of 24,000 options and immediate open-market sale of the same number of shares for a total transaction value of approximately $1.09 million, according to the SEC Form 4 filing dated May 27, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($45.40); post-transaction value based on May 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using May 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Veracyte Inc

mehr Nachrichten