Veracyte Aktie
WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075
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04.07.2026 15:05:01
A Veracyte Insider Sold 24,000 Company Shares for $1.1 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.
Jonathan Wygant, Vice President and Chief Accounting Officer of Veracyte (NASDAQ:VCYT), reported the exercise of 24,000 options and immediate open-market sale of the same number of shares for a total transaction value of approximately $1.09 million, according to the SEC Form 4 filing dated May 27, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($45.40); post-transaction value based on May 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using May 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Veracyte Inc
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04.05.26
|Ausblick: Veracyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Veracyte verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Veracyte legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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10.02.26