Victory Capital Aktie
ISIN: CA92645C1014
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09.08.2026 19:06:04
A Victory Capital Insider's Shares Vested as the Stock Climbed to Records. Here's What to Know
Thomas Michael Sipp, executive vice president of Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR), reported a non-discretionary disposition of 18,177 shares on August 5, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($99.97); post-transaction value based on the August 5 market close ($99.97).Victory Capital Holdings represents a significant player in the global asset management industry with $6.7 billion in market capitalization and $1.6 billion in TTM revenue. The company has demonstrated strong financial performance with TTM net income of $460.9 million. Operating from San Antonio with 699 employees, Victory Capital leverages its integrated platform approach to deliver comprehensive asset management solutions across institutional and retail channels, positioning itself competitively within the financial services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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