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20.08.2026 11:00:44
A Victory Lap for the Boss of the Pebble Beach Extravaganza
The Concours d’Elegance, a showcase of some of the world’s finest cars held over the weekend, was a capstone to Sandra Button’s two decades of leading the organization that puts it on.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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