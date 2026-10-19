A W Food Services of Canada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

A W Food Services of Canada hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,80 CAD. Im letzten Jahr hatte A W Food Services of Canada einen Gewinn von 0,710 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 79,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 71,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at