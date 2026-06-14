PARKER Aktie
WKN: 889641 / ISIN: JP3780000000
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15.06.2026 01:13:51
A Warby Parker Director Sold 10,000 Company Shares. Here's a Deeper Look at the Transaction.
On June 12, 2026, Director Youngme E. Moon of Warby Parker (NYSE:WRBY) reported the sale of 10,000 shares of Common Stock in an open-market transaction, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($26.53); post-transaction value based on June 12, 2026 market close ($26.46).* 1-year price change calculated using June 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Warby Parker
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06.05.26
|Ausblick: Warby Parker präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)