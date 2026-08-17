Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

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17.08.2026 05:20:44

A Warner Bros. Discovery Director Sells Nearly 70% of Their Direct Stake Worth $2 Million as the Company's Paramount Skydance Merger Runs into Challenges

Fazal F. Merchant, a Board of Directors member, sold 71,539 shares of Series A Common Stock in Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD) on August 13, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($27.75); post-transaction value based on August 13, 2026 market close ($27.75).Warner Bros. Discovery is a major global media and entertainment conglomerate with substantial scale, commanding a market cap of $69.6 billion and generating $36.1 billion in annual revenue. The company is strategically positioned across the full entertainment value chain, from content creation through theatrical and television distribution to direct consumer engagement via streaming platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Discovery Holdings LtdShs 13,80 0,73% Discovery Holdings LtdShs
Paramount Skydance 8,69 -0,58% Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery 24,09 -0,21% Warner Bros. Discovery

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