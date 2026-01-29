Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
29.01.2026 19:08:00
A Waymo Robotaxi Struck a Young Pedestrian Near a School, Launching an Investigation
The child sustained minor injuries, according to the self-driving company. The NHTSA is looking into the incident and Waymo's response.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
