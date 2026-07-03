Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
03.07.2026 13:49:00
A week of wild volatility for Korean stocks brought to a rousing finale by reports of Anthropic-Samsung deal
While it’s still delivered a 164% return so far in 2026, the Korean stock market has shown signs of fatigue in recent monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!