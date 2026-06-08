Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
08.06.2026 18:14:20
A Weight-Loss Rival Just Crashed 23%. Why That's Great News for Eli Lilly and Novo Nordisk.
The GLP weight-loss space has become increasingly competitive as new players have entered what many believe is a game-changing new market that’s still in the early innings.But getting in the game is easier said than done.Shares of the Danish biotech company Zealand Pharma (OTC:ZLDPF) had crashed nearly 23%, as of 12:10 p.m. ET today, after a late-stage study of one of its new weight-loss drugs showed disappointing results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 005,00
|2,10%
|Novo Nordisk
|36,02
|-2,99%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|35,94
|-3,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickeln sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.