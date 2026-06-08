Novo Nordisk Aktie

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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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08.06.2026 18:14:20

A Weight-Loss Rival Just Crashed 23%. Why That's Great News for Eli Lilly and Novo Nordisk.

The GLP weight-loss space has become increasingly competitive as new players have entered what many believe is a game-changing new market that’s still in the early innings.But getting in the game is easier said than done.Shares of the Danish biotech company Zealand Pharma (OTC:ZLDPF) had crashed nearly 23%, as of 12:10 p.m. ET today, after a late-stage study of one of its new weight-loss drugs showed disappointing results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Eli Lilly 1 005,00 2,10% Eli Lilly
Novo Nordisk 36,02 -2,99% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 35,94 -3,44% Novo Nordisk (spons. ADRs)

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