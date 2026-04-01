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Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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01.04.2026 02:23:00

A wild first quarter comes to an end: 6 charts that defined a chaotic stretch for stocks

Last-day gains didn’t stop the S&P 500 from tallying its worst first quarter since 2022 as the Iran conflict, private-credit worries and the AI ‘scare trade’ weighed on stocks in March.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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