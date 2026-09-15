Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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15.09.2026 18:30:00
A Word of Caution on NuScale Power Before You Buy the Dip
There's an old investing rule, popularized by investing legend Peter Lynch, to invest in what you know. It's deceptively simple advice: The better you understand a business, the better equipped you are to recognize its opportunities.
Likewise, greater knowledge of a business improves your ability to recognize things that could potentially go wrong. That second part is especially important.
When it comes to NuScale Power (NYSE: SMR), there's one thing investors should probably know before buying the dip: what its small modular reactors (SMRs) could actually cost to operate. This isn't, to be sure, a question investors can answer with much certainty today, mainly because NuScale doesn't have a commercial reactor in operation.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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