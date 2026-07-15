Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
15.07.2026 15:58:01
A Workday Insider Sold Company Shares for $131,000. Here's What That Means for Investors.
Mark S. Garfield, Chief Accounting Officer at Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), sold 918 shares of Class A Common Stock on July 10, 2026 per an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($142.19); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($138.95).Workday is a leading provider of enterprise cloud applications, serving approximately 21,000 employees across its global operations. The company's platform consolidates financial management, human capital management, and analytics capabilities, enabling customers to streamline complex business processes while reducing IT infrastructure costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Inc
|
14.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
14.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)