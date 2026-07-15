Workday Aktie

Workday für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014

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15.07.2026 15:58:01

A Workday Insider Sold Company Shares for $131,000. Here's What That Means for Investors.

Mark S. Garfield, Chief Accounting Officer at Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), sold 918 shares of Class A Common Stock on July 10, 2026 per an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($142.19); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($138.95).Workday is a leading provider of enterprise cloud applications, serving approximately 21,000 employees across its global operations. The company's platform consolidates financial management, human capital management, and analytics capabilities, enabling customers to streamline complex business processes while reducing IT infrastructure costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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