15.07.2026 11:02:33

A Year After DOGE Cuts, Social Security Is Trying to Stabilize

The agency has been quietly hiring workers again, and its leadership is focused on improving technology to ease workloads left by the departure of about 7,800 staff members.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX startet feter -- DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt zieht im Donnerstagshandel an, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
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