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15.07.2026 11:02:33
A Year After DOGE Cuts, Social Security Is Trying to Stabilize
The agency has been quietly hiring workers again, and its leadership is focused on improving technology to ease workloads left by the departure of about 7,800 staff members.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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