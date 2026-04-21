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21.04.2026 16:10:24
A Year After U.S.A.I.D.’s Death, Fired Workers Find Few Jobs and Much Loss
People have plowed through savings, cashed out retirement funds and moved in with relatives. Former U.S.A.I.D. workers estimate that less than half have found full-time work.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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