Zim Aktie
WKN: A0BLR6 / ISIN: CA9895551070
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23.06.2026 14:07:01
A ZIM Shipping Services Insider Sold 15,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
On June 2, 2026, Saar Dotan, Executive Vice President of Countries and Business Development at ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM), disclosed the sale of 15,000 shares of common stock in an open-market transaction as documented in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($25.09); post-transaction value based on June 2, 2026 market close price.* 1-year performance calculated using June 2nd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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