A10 Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

A10 Networks hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte A10 Networks einen Umsatz von 69,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at