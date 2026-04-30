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30.04.2026 06:31:29
A10 Networks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
A10 Networks hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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