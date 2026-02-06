A10 Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

A10 Networks hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 80,4 Millionen USD gegenüber 74,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,570 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,56 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 261,70 Millionen USD in den Büchern gestanden.

