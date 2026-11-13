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13.11.2026 06:31:28
A2A Un präsentierte Quartalsergebnisse
A2A Un hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A2A Un 0,270 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 6,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,77 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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