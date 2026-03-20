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20.03.2026 06:31:28
A2A Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
A2A Un hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat A2A Un mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,74 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,51 Milliarden USD – ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem A2A Un 13,60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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