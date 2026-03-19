A2A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

A2A lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,75 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte A2A 3,66 Milliarden EUR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,240 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A2A 0,280 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,74 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte A2A einen Umsatz von 12,57 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at