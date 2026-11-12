A2A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

A2A äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,19 Prozent auf 5,23 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at