A2Z Cust2Mate Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

A2Z Cust2Mate Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 96,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,030 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat A2Z Cust2Mate Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,90 Millionen USD im Vergleich zu 7,17 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at