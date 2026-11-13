A2Z Cust2Mate Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

A2Z Cust2Mate Solutions hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

A2Z Cust2Mate Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 605,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at