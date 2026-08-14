A2Z Maintenance Engineering Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

A2Z Maintenance Engineering Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,37 Prozent zurück. Hier wurden 684,5 Millionen INR gegenüber 905,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at