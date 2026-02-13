A2Z Maintenance Engineering Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

A2Z Maintenance Engineering Services hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,09 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 845,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at