A2Z Maintenance Engineering Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A2Z Maintenance Engineering Services stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat A2Z Maintenance Engineering Services 947,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 784,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at