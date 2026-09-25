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25.09.2026 14:21:09
A321neo-Mängel belasten Airbus-Aktie
Während US-Konkurrent Boeing seit Jahren mit den Folgen mehrerer Unglücke und Qualitätsproblemen kämpft, ringt auch Airbus mit Schwachstellen. Erst Anfang des Monats hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der europäische Flugzeugbauer Qualitätsmängel im Heckbereich seines größeren A330neo festgestellt habe. Die Auslieferung des Modells kam zwischen Juni und August nahezu zum Erliegen. 2025 hatte Airbus zudem fehlerhafte Rumpfverkleidungen bei Jets der A320-Familie entdeckt, seiner meistverkauften Flugzeugreihe. Der Konzern musste kurz vor dem Jahresende sein Auslieferungsziel senken.
Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent auf 191,88 Euro.
/tav/men/jha/
TOULOUSE/HAMBURG (dpa-AFX)
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