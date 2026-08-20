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20.08.2026 06:31:29
AA Industrial Belting (Shanghai) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
AA Industrial Belting (Shanghai) A stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat AA Industrial Belting (Shanghai) A im vergangenen Quartal 116,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AA Industrial Belting (Shanghai) A 54,5 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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