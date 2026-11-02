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02.11.2026 06:31:29
AA Industrial Belting (Shanghai) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
AA Industrial Belting (Shanghai) A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AA Industrial Belting (Shanghai) A 0,030 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 89,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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