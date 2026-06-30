AA Aktie
WKN DE: A116XA / ISIN: GB00BMSKPJ95
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30.06.2026 18:59:57
AA shifts gears towards £5bn London listing
An IPO of UK roadside recovery business could pit it against rival flotation plans by RACWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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