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01.06.2026 06:31:29
AAA Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AAA Technologies hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,780 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,8 Millionen INR.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,61 INR gegenüber 2,74 INR je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 217,83 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 203,79 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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