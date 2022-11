AAC Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AAC Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,200 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,54 Prozent auf 5,37 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,192 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,80 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at