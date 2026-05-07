Aadhar Housing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aadhar Housing Finance hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Aadhar Housing Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,68 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aadhar Housing Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,93 Milliarden INR im Vergleich zu 8,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,31 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 21,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 19,85 Prozent auf 36,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 30,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 25,53 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 23,11 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at