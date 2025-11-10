Aadhar Housing Finance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aadhar Housing Finance hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 6,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,31 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,64 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,99 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at