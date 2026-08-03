Aadhar Housing Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aadhar Housing Finance präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,97 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at