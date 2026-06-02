Aadi Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aadi Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,07 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,180 INR gegenüber -0,170 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at