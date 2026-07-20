AAK Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AAK Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3,07 SEK. Im letzten Jahr hatte AAK Registered einen Gewinn von 2,47 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,20 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at