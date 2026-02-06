06.02.2026 06:31:28

AAK Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AAK Registered hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

AAK Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,64 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,57 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,48 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,73 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,60 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,35 Milliarden SEK geschätzt worden war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,21 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,62 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,02 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 45,05 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 13,86 SEK sowie einen Umsatz von 46,14 Milliarden SEK prognostiziert.

