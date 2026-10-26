AAK Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AAK Registered hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,22 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,50 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent auf 11,91 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at