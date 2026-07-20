AAK Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AAK Un gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AAK Un einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at